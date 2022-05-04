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Фінляндія перекидає до кордону з РФ важке озброєння (відео)

Наталія Магдик
4 травня, 08:44
Зафіксовано пересування кілька десятків танків Leopard та бронемашин піхоти

Фінляндія перекидає до російського кордону танки та БМП / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Фінляндії почало раптове перекидання важкого озброєння у бік російського кордону. Про це пишуть соц мережі.

У напрямку фінсько-російського кордону було відправлено вже два залізничні склади, які повністю були завантажені військовою технікою.

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На представлених відеокадрах можна побачити момент перекидання важкої броньованої та легкоброньованої техніки у бік російського кордону.

До фінсько-російського кордону відправлено танки Leopard 2A6, бойові машини піхоти, бронетранспортери та гусеничні тягачі.

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Виходячи з того, скільки всього на озброєння Фінляндії знаходиться зазначеної бронетехніки, вони направили до російських кордонів майже половину своїх бронетанкових військ.

Наразі офіційних заяв з боку Фінляндії щодо причин відправки на російський кордон важкої техніки немає.

Фінляндія прагне в НАТО

  • У квітні ексглава МЗС Фінляндії, а нині заступник голови Комітету із закордонних справ парламенту країни Ерккі Туоміоя заявив, що Фінляндія готується подати заявку на вступ до НАТО вже цієї весни.
  • Фінська газета Iltalehti з посиланням на анонімні джерела в уряді оприлюднила інформацію про те, що Фінляндія прийме рішення про подання заявки на вступ до НАТО вже 12 травня.
  • Раніше фінський парламент підтримав вступ країни до НАТО. Рішення схвалив 121 депутат, проти було 12 депутатів.
  • голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що якщо Фінляндія стане членом НАТО, вона направить війська країни Балтії.