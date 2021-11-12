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Франція застерігає Росію від нової хвилі агресії проти України: будуть серйозні наслідки

Ксения Тесленко
12 листопада, 21:24
Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату.

Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні. Колаж "Сьогодні".

У п'ятницю, 12 листопада, відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони Росії та Франції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства Збройних Сил Франції

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Подробиці

Сторони порушили питання погіршення ситуації в Україні через агресію з боку РФ. Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан та міністр оборони Флоренс Парлі висловили своє занепокоєння у зв'язку з погіршенням ситуації безпеки в Україні.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні і чітко попередили про серйозні наслідки подальшої можливої шкоди територіальної цілісності України", – зазначає прес-служба.

Водночас міністри закликали Кремль якнайшвидше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату і нагадали Росії про її зобов'язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до вимог ОБСЄ.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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