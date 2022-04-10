На Францію чекає другий тур виборів президента – дані екзитполу

Фото Reuters

На виборах президента Франції чинний глава держави Еммануель Макрон та його головна конкурентка, лідер партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен набрали приблизно 28 та 23% відповідно, свідчать результати екзитполу.

На третьому місці з результатом 19% йде лідер вкрай лівої партії "Франція, що не підкорилася" Жан-Люк Меланшон, пише бельгійське видання rts.ch.

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Четверте та п'яте місця ділять ультраправий Ерік Земмур та кандидат від "Республіканців" Валері Пекресс – обом опитування дає по 8%.

Якщо дані опитувань вірні, то на Францію чекає другий тур президентських виборів.

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Якщо ці дані підтвердяться, це значно погіршить шанси Макрона на перемогу. Нагадаємо, попереднє опитування прогнозувало йому у другому турі перемогу над Ле Пен із показником 53% проти 47%. Втім, згідно з цим опитуванням, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Макрона розкритикували через спроби домовитися з Путіним

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за невдалі спроби вмовити Володимира Путіна зупинити війну з Україною.

"Президенте Макроне, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви досягли? Ви зупинили якісь дії, які мали місце?" – спитав Моравецький.

Глава уряду Польщі зазначив, що зі злочинцями не домовляються – із ним борються.

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