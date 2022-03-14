Французькі активісти захопили віллу дочки Путіна для біженців із України

Захоплена вілла чекає на сім'ю біженців з України / Колаж "Сьогодні"

На тлі різних санкцій проти заможних громадян Росії, європейці перейнялися ідеєю конфіскації активів росіян з подальшою передачею їх у користування українцям, які страждають від російської агресії. Без суду та відповідного рішення місцевих органів влади так зробив мешканець французького курортного містечка Біарріце.

Про це повідомляють телеграм-канали.

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Як повідомляється, місцевий активіст П'єр Афнер проник на віллу дочки Путіна "Альта Миру", яка знаходиться за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором Фонду "Національний інтелектуальний розвиток".

Французький активіст змінив замки на віллі, встановив там прапор України та заявив, що цей будинок готовий прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських громадян.

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На захопленій віллі, крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшлися документи щодо власника приватної інвестиційної групи Volga Group, друга Путіна по 1990-му Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова – чоловіка Катерини. Було знайдено копію паспорта Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві. Такі документи могли знадобитися для відкриття банківського рахунку у Франції, самої купівлі вілли.

Відомо, що ця вілла оцінюється приблизно у 3,7 мільйона доларів. Цей актив був придбаний чоловіком Катерини у Тимченко, торговця сировинними товарами, знайомого з президентом РФ з 1990-х років.

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