Французи за кордоном почали голосувати в другому турі президентських виборів

У виборчих списках у США зареєстровано понад 130 000 французів. / Фото: Колаж: Сьогодні, TVA Nouvelles

Французи приходять до Палацу конгресів у Монреалі, щоб скористатися своїм правом голосу у другому турі президентських виборів.

Про це пише TVA Nouvelles.

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Що відбувається

Як і в першому турі, виборці мають стояти в черзі протягом кількох годин, щоб проголосувати. У виборчих списках США зареєстровано понад 130 000 французів, у Канаді – трохи більше ніж 100 000.

Зазначається, що деякі люди вже стояли з 6 ранку, щоб уникнути довгої черги. Виборчі дільниці відкрилися 23 квітня о 08:00 та працювали до 19:00. Водночас опитування віддають перемогу Еммануелю Макрону, але з меншим відривом, ніж у 2017 році.

Фото – TVA Nouvelles.

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"Заблокувати кандидата"

Видання пише, що не один громадянин Франції перед Палацом конгресів у Монреалі чи коледжем Станіслас у Квебеку, де проходили голосування, обмовився про те, що потрібно проголосувати так, щоб "заблокувати кандидата".

"Я голосував на трьох президентських виборах, а на останніх двох голосував за блокування кандидата. Це справжнє розчарування, щоб зробити це. Я воліла б голосувати за ідеї", – висловилася одна з тих, хто голосує.

Як зазначається, у французів виникло почуття дежавю, коли стали відомі результати першого туру, і вони дізналися, що їм знову доведеться обирати між Еммануелем Макроном та Марін Ле Пен.

"Насправді ми повертаємось на п'ять років тому", – резюмувала Дельфіна Фромантен перед офісом у Квебеку.

Нагадаємо, нинішні вибори президента Франції відбуваються у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур розпочався сьогодні, 24 квітня.

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