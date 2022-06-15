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Генерал США навів список зброї, яку передали Україні союзники

Марія Дмитренко
15 червня, 21:54
Нашу країну продовжує підтримувати весь цивілізований світ

Марк Міллі (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Брюсселі у середу, 15 червня, відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України із представників оборонних відомств понад 50 держав. Завдання групи – забезпечити підтримку ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє "Україна 24", генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:

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  • 97 тисяч протитанкових систем;
  • 237 броньованих автомобілів;
  • 60 засобів ППО;
  • 250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;
  • понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.

"Все, що пан Залужний (головнокомандувач ЗСУ – Ред.) просив – ми всі намагаємося доставити!", – резюмував Міллі.

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