Генерал США навів список зброї, яку передали Україні союзники

Марк Міллі (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
У Брюсселі у середу, 15 червня, відбулося нове засідання формату "Рамштайн" – контактної групи з питань оборони України із представників оборонних відомств понад 50 держав. Завдання групи – забезпечити підтримку ЗСУ в умовах повномасштабного вторгнення РФ.
Як повідомляє "Україна 24", генерал армії США Марк Міллі перерахував кількість наданої допомоги Україні:
- 97 тисяч протитанкових систем;
- 237 броньованих автомобілів;
- 60 засобів ППО;
- 250 артилерійських систем. Ще 398 збираються додати;
- понад 100 тисяч боєприпасів невеликого калібру.
"Все, що пан Залужний (головнокомандувач ЗСУ – Ред.) просив – ми всі намагаємося доставити!", – резюмував Міллі.
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