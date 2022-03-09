Німеччина не постачатиме Україні бойові літаки – Шольц

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Німеччина, безперечно, не відправлятиме військові літаки в Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

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Позиція Німеччини

"Ми надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю, про яку ми вам говорили. Також вірно й те, що ми повинні дуже ретельно враховувати те, що робимо конкретно. І, безперечно, бойові літаки не є частиною цього", – сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц/Фото: Getty Images

На запитання журналістів про те, чи Німеччина виступає проти заборони на імпорт енергоресурсів з Росії, канцлер відповів, що вже кілька місяців Німеччина працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

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"Є багато технічних питань, які потрібно вирішити", – сказав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати канали, якими Україна отримує допомогу.

Він заявив, що напад РФ на лінії поставок союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням ситуації.

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