Загибель журналіста у Грузії: уряду висунули ультиматум про відставку

Протестувальники вимагають відставки прем’єра Гарібашвілі та його уряду/ колаж "Сьогодні"

У Грузії на акції протесту в центрі Тбілісі у зв'язку зі смертю телеоператора Лексо Лашкарави представники провідних ЗМІ висунули ультиматум уряду, зажадавши, щоб він пішов у відставку у повному складі до 12:00 (11:00 за Києвом) понеділка.

Про це повідомило "Ехо Кавказу".

Якщо грузинський уряд не піде на це, в країні пообіцяли безстрокову акцію протесту.

"Ми дали владі строк до 12-ї години завтрашнього дня. Для нас прийнятне єдине рішення: відставка повного складу уряду на чолі з прем'єром Гарібашвілі і відставка глави Служби державної безпеки Лілуашвілі", – заявив один із організаторів акції, гендиректор телеканалу "Мтаварі" Ніка Гварамія.

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Він підкреслив, що якщо вимога не буде виконана, завтра о 6-й годині вечора люди знову зберуться на протест.

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Біля парламенту Грузії також пройшла хвилина мовчання в пам'ять про загиблого оператора TV Pirveli Лексо Лашкараву.

До мітингу після загибелі Лашкарави приєдналися тисячі людей – політики, громадські активісти, журналісти, пересічні громадяни. На захист свободи ЗМІ висловилися абсолютно всі медіаорганізації, що працюють у Грузії. Протягом чотирьох годин багато з них в прямому ефірі транслювали акцію.

Телеоператора Лексо Лашкараву жорстоко побили під час заворушень 5 липня, коли представники ультраправих рухів "Союз православних батьків" і "Грузинський марш" за підтримки релігійних парафіян і радикальних гомофобів напали на журналістів і опозицію, які прийшли на "Марш гідності" представників грузинських секс-меншин.