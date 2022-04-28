Глава Єврокомісії звинуватила РФ у спробах газового шантажу

Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила Росію у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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"Це невиправдано і неприйнятно", — заявила фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.
Крім того, вона заявила, що зараз комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.
Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.
Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.
"Дізнався про хід підготовки 6-го пакета санкцій, який повинен містити ембарго на нафту", — заявив глава держави.
Він також подякував за рішення Європейської Комісії скасувати тарифи і квоти на українську промислову та аграрну продукцію.
В ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйен президент також обговорив подальшу фінансову підтримку України, в тому числі макрофінансову допомогу.