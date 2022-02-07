Очільник МЗС Британії звинуватила РФ у брехні через Україну

Ліз Трасс (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс звинуватила Російську Федерацію у неправдивих заявах щодо її планів стосовно України.
Про це вона написала у Twitter напередодні своєї зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є хибними. Ми й наші союзники єдині в підтримці України та в нашій рішучості "підвищити ціну" для Росії, якщо вони вдадуться до подальших дій", – йдеться у повідомленні.
Дипломатка з Британії у своїй публікації розмістила пост The Washington Post від 5 лютого, де офіційні особи Вашингтона розповідають про завершення підготовки Росії до великомасштабного вторгнення в Україну.
Йдеться про підготовку інсценування поновлення активних бойових дій на Донбасі, відповідальність за які РФ хоче покласти на Збройні сили України. Так, повномасштабне вторгнення може спричинити загибель від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
- Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну у разі повномасштабної військової агресії проти України, а РФ перестане існувати як держава.
- Крім того, ЗМІ опублікували нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.