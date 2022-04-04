Глава МЗС Британії їде в Польщу, щоб закликати до нових санкцій проти РФ

Трас їде до Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава МЗС Британії Ліз Трасс сьогодні, 4 квітня, відвідає Польщу, щоб закликати до жорсткіших дій щодо РФ і підтримати Україну в мирних переговорах.
Про це йдеться на сайті уряду.
"Путін ще не показав, що серйозно ставиться до дипломатії. Жорсткий підхід з боку Великої Британії та наших союзників життєво важливий для зміцнення позиції України в переговорах", – сказала Трасс.
Британський міністр наполягатиме на подальших діях союзників проти Москви та оголосить про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів організаціям, які працюють із жертвами сексуального насильства в Україні.
Підтримка Великої Британії
- Великобританія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть давати відсіч нападам з моря і топити військові кораблі агресора.
- 7 березня в Україну почали прибувати перші добровольці з Великої Британії, що зголосилися воювати проти Росії.
- Начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що план президента РФ Володимира Путіна із захоплення України провалився. На його думку, глава держави-агресора вже програв.
- Велика Британія готова бути гарантом безпеки України. Про це заявила на брифінгу постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.
- Велика Британія проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України. Зустріч була намічена на 31 березня.
- Договору між Україною та Росією щодо припинення вогню не досить для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон. Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, щоб Росія повністю змінила свій курс.
- Україна отримала ПЗРК проти авіації РФ від Британії. Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько літає, розгортаються для бойового застосування.