Глава Пентагону їде в Європу обговорити з союзниками по НАТО агресію РФ

Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу/Фото: колаж: Greg Nash/REUTERS/"Сьогодні"
Глава Пентагону Ллойд Остін цього місяця відправиться в Європу для обговорення з союзниками по НАТО російську ескалацію навколо України.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Деталі
Ллойд Остін братиме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу 16-17 лютого.
"Міністр оборони Остін відправиться до Європи цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України", — йдеться в повідомленні.
Загроза вторгнення
- Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною, де вже зібралося понад 100 тисяч військових.
- ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- За прогнозами низки експертів, ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах – тобто після того, як закінчаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- За даними телеканалу CNN, Росія може розпочати бойові дії в Україні, ввівши війська під чужим прапором.
- Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ загрожувала військовими діями у разі невиконання своїх вимог.