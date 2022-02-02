Глава Пентагону їде в Європу обговорити з союзниками по НАТО агресію РФ

Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу/Фото: колаж: Greg Nash/REUTERS/"Сьогодні"

Глава Пентагону Ллойд Остін цього місяця відправиться в Європу для обговорення з союзниками по НАТО російську ескалацію навколо України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Ллойд Остін братиме участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу 16-17 лютого.

"Міністр оборони Остін відправиться до Європи цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України", — йдеться в повідомленні.

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