У Великій Британії заявили, що Росія зазнає великих втрат в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова штабу оборони Великоъ Британії Тоні Радакін заявив, що Росія вже "стратегічно програла" війну в Україні й тепер є "ослабленішою силою".

Про це пише The Guardian.

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"Росія зазнає невдачі"

За його словами, Росія зазнає великих втрат, у неї закінчуються війська та ракети, і вона ніколи не зможе захопити всю Україну.

"Це жахлива помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну. Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніше, Фінляндія та Швеція хочуть приєднатися", – сказав Радакін.

Крім цього, він зазначив, що РФ має "вразливі місця", тому що в неї "закінчуються люди та високотехнологічні ракети":

"Президент Путін використав близько 25% міці своєї армії, щоб отримати крихітну частину території та 50 000 осіб вбитими чи пораненими. Росія зазнає невдачі".

The Guardian пише, що заяви Радакіна перегукуються зі звітами британської розвідки, в останньому з яких говориться, що деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай складаються з 600-800 осіб, змогли зібрати лише 30 солдатів.

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Видання також зазначає, що хоча Росія досягає "тактичного успіху" на Донбасі, вони були досягнуті за рахунок "значних витрат ресурсів" та концентрації сил та вогню на одній частині загальної кампанії.

"Порівняно з первісним планом Росії жодної зі стратегічних цілей не було досягнуто. Для того, щоб Росія досягла будь-якого успіху, потрібні постійні величезні інвестиції в робочу силу та обладнання, і, ймовірно, знадобиться значний час", – йдеться в повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомили, що у РФ повертається сталінська стаття КК, де розмова з іноземцем прирівнювалася до шпигунства, а суд міг призначити за такий контакт 10 років таборів. Також норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть президенту Росії Володимиру Путіну.