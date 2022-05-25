Гордон описав майбутнє Росії після смерті Путіна: "Я в цьому впевнений"

Дмитро Гордон заявив, що і Грузія, і Молдова дочекаються своєї години. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст і телеведучий Дмитро Гордон спрогнозував, що станеться з Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям після смерті президента Росії Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Я в цьому впевнений абсолютно"

"Придністров'я – це Молдова, Абхазія та Південна Осетія – це Грузія. Ось як тільки цього мерзотника (Путіна – ред.) не стане в Кремлі з різних причин – вони можуть бути різними, – то все повернеться на кола свої і Росії настане кінець як державі. Я в цьому впевнений абсолютно", – сказав він.

Також Дмитро Гордон зазначив, що Росія – це держава, побудована на злі, яка "не може триматися":

"Цей цемент довго не тримається – він обов'язково розкришиться. Тому я думаю, що і Грузія дочекається свого часу, і Молдова обов'язково".

Нагадаємо, Дмитро Гордон заявив, що жодна людина у світі зараз не скаже, скільки продовжиться війна в Україні. Проте є думка, що вона надовго.

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