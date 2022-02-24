"Горе і сором": російська газета вирішила вийти українською мовою

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Російська "Нова газета" зробить випуск українською мовою на знак протесту проти війни з Україною. Про це розповів головний редактор видання, лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов у відеозверненні.

"Ми вранці всі зібралися в редакції. У нас горе. Наша країна за наказом президента Путіна розпочала війну з Україною. І нікому зупинити війну. Тому разом із горем ми відчуваємо і сором. У руках головнокомандувач крутить, як брелок від дорогої машини, "ядерну кнопку". Наступний крок – ядерний залп? А як інакше витлумачити слова Володимира Путіна про зброю відплати?" — сказав він.

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За словами Муратова, редакція ніколи не визнає Україну ворогом.

"Цей номер "Нової газети" (що виходить у п'ятницю) ми випустимо двома мовами. Тому що ми не визнаємо Україну ворогом, а українська мова – мовою ворога. І ніколи не визнаємо. І останнє. Тільки глобальний антивоєнний рух може врятувати життя на цій планеті" , – сказав він.

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Напад Росії на Україну