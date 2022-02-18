Держдеп назвав умову для нових переговорів з РФ щодо України

Представник Держдепартаменту США Андреа Калан / Фото: Колаж: Сьогодні

США готові провести нові переговори з Росією, але якщо не буде ескалації конфлікту в Україні. Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телеканалу Україна 24.

"У Мюнхені обговорюватимуть ситуацію без Росії. Як сказав держсекретар Блінкен під час виступу в ООН на Раді безпеки, він готовий зустрічатися з російською стороною. Він запропонував зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Європі наступного тижня. Але хочу наголосити, що зустріч із міністром Лавровим буде лише у разі, якщо не буде подальшого вторгнення в Україну", – сказала вона.

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Напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі заявляла, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті. А представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання з комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

При цьому, як написав The Washington Post, дві офіційні особи США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка "знерухомить мирних жителів"

Ситуація із гарантіями безпеки