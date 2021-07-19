Держдеп обговорить з Україною "стурбованість" щодо "Північного потоку – 2": до Києва їде радник

Шолле також обговорить у Києві підтримку США України у протидії агресії Росії

Дерек Шолле їде в Україну через "Північний поток - 2" / колаж "Сьогодні"

Радник Держдепартаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле 20-21 липня відвідає Україну, а потім Польщу для обговорення зокрема "спільної стурбованості" щодо газопроводу "Північний потік – 2" та енергетичної безпеки.

Про це повідомила прес-служба Держдепу.

"Він продовжить наші дипломатичні переговори з Україною і Польщею з низки питань, включаючи нашу спільну стурбованість з приводу трубопроводу "Північний потік – 2" та енергетичної безпеки в цілому", – йдеться в прес-релізі.

Також наголошується, що в Києві Шолле зустрінеться з високопоставленими урядовцями, щоб обговорити підтримку США протидії України агресії Росії і подальшому просуванню економічних та антикорупційних реформ.

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Він також зустрінеться з представниками українського бізнесу, щоб "обговорити відновлення економіки України".

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У Варшаву Шолле прибуде 21 липня, там він обговорить з місцевими посадовими особами та представниками громадянського суспільства "стратегічні двосторонні та регіональні питання".

Нагадаємо, президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів у Вашингтоні заявили, що по-різному оцінюють проєкт російського газопроводу "Північний потік – 2", пле в тому, що Україна залишається транзитною країною, вони єдині і обіцяють діяти активно, якщо Росія не враховуватиме право нашої країни на транзит газу.

На думку президента Володимира Зеленського, у України повинні бути гарантії поставок газу ще на 10-15 років, адже в разі запуску "Північного потоку – 2" наша країна може втрачати два мільярди доларів щорічно.