Держдеп заявив про нову ескалацію з Росією: у Байдена вже готують відповідь

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Росія не дала відповіді, чому відкликали заступника посла США в РФ Бартла Гормана з країни. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що Горман був другим за старшинством чиновником посольства США у Москві та ключовим членом керівництва посольства.

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"Дії Росії проти нього не були спровоковані. Ми вважаємо їх кроком до ескалації та готуємо свою відповідь", – йдеться у повідомленні.

Держдеп США закликав Росію припинити необґрунтоване відправлення американських дипломатів та персоналу посольства.

Наразі чисельність американського посольства в Москві менша за чисельність російського диппредставництва у Вашингтоні.

Евакуація з України

США, Великобританія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів із України.

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Зазначається, що від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціоновано через загрозу воєнних дій з боку Росії. Крім того, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок в Україну.

У свою чергу німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відміну рейсів до Києва.

В Міністерство закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх громадян, але вважають такий крок передчасним.

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Путін скорочує штат дипмісії

Посольство США у Росії може бути змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Це з тим, що Росія внесла обмеження щодо дипмісій. Крім того, США відправлять додому ще 55 російських дипломатів та адміністративно-технічних працівників у найближчі місяці.