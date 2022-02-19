Держдума РФ готує засідання через загострення на Донбасі

Від Держдуми очікується чергове рішення, що суперечить міжнародному законодавству / Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 21 лютого, російський парламент розгляне питання ситуації в окупованому Донбасі, що може закінчитися черговим рішенням про необхідності визнати незалежність "Л/ДНР".

"На найближчому засіданні Державної Думи обговоримо ці питання (захисту жителів Донбасу – Ред.)" , – написав голова Держдуми В'ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі.

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Про риторику, яку слід очікувати на засіданні, можна здогадатися з публікації Володіна.

"Замість занепокоєння за долі та життя людей політики західних держав намагаються виправдати поведінку Києва, повторюючи на нашу адресу, як мантру, загрози: якщо Росія стане на захист своїх громадян та співвітчизників, які проживають у "ДНР" та "ЛНР", ми оголосимо санкції небачених раніше масштабів. Правильно у цьому зв'язку висловитися. США та Євросоюз тільки про це і говорять останнім часом, дня не проходить без їхніх заяв", – написав Володін.

Санкції

Дасть свою відповідь Держдума і на санкції, які у широкому Форматі заготовив для РФ Захід. У цьому питанні Володін пропонує змиритися — санкцій не уникнути.

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"До всіх прийшло розуміння: санкції проти Росії все одно будуть. Неважливо, робили ми щось чи ні, робитимемо чи ні: Вашингтон та Брюссель завжди придумають, у чому нас звинуватити. Причина в одному – вони хочуть зупинити розвиток нашої країни. Ми цього допустити не можемо ", – вважає Володін.

Обстановка