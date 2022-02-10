Держдума РФ готується визнати "Л/ДНР" – названо дату звернення до Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Профільний комітет Держдуми у справах СНД наступного тижня розгляне проєкт звернення палати до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ЛДНР". Про це повідомив голова комітету Леонід Калашніков, який є членом фракції КПРФ та одним з авторів документа, пише ТАРС.
"Найімовірніше, комітет 15 лютого обговорюватиме і далі виноситиме на раду Думи рішення", – сказав він.
За його словами, своє рішення щодо проєкту звернення передала лише "Справедлива Росія – За правду", інші фракції своєї позиції не повідомили.
"Поки що реакцій від фракцій ніяких не надходило, крім "Справедливої Росії". Вони дещо прислали нам, таке половинчасте рішення. Із чим вони згодні, із чим – ні", – уточнив він.
Передісторія
19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до президента Росії В. В. Путіна про необхідність визнання "Донецької та Луганської народних республік", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.
Що заявили в Україні
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.
Загроза вторгнення РФ
- Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могла б використати для вторгнення в Україну.
- Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.