Держдума РФ готується визнати "Л/ДНР" – названо дату звернення до Путіна

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Профільний комітет Держдуми у справах СНД наступного тижня розгляне проєкт звернення палати до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ЛДНР". Про це повідомив голова комітету Леонід Калашніков, який є членом фракції КПРФ та одним з авторів документа, пише ТАРС.

"Найімовірніше, комітет 15 лютого обговорюватиме і далі виноситиме на раду Думи рішення", – сказав він.

За його словами, своє рішення щодо проєкту звернення передала лише "Справедлива Росія – За правду", інші фракції своєї позиції не повідомили.

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"Поки що реакцій від фракцій ніяких не надходило, крім "Справедливої Росії". Вони дещо прислали нам, таке половинчасте рішення. Із чим вони згодні, із чим – ні", – уточнив він.

Передісторія

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до президента Росії В. В. Путіна про необхідність визнання "Донецької та Луганської народних республік", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

Що заявили в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Загроза вторгнення РФ