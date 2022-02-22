Держдума РФ поставила крапку у визнанні "ЛДНР"

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Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР". Про це пише ТАСС.

При цьому депутати внесли поправки до законів про ратифікацію, згідно з якими договори набудуть чинності з моменту їх опублікування.

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У підписаному документі повідомляється, що "сторони будуватимуть свої відносини як дружні держави, послідовно керуючись принципами взаємної поваги державного суверенітету та територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів", а також на принципах рівноправності та невтручання.

Також наголошується, що договори охоплюють сфери економіки, включаючи використання російського рубля, оборони та охорони кордонів, захисту прав етнічних меншин та інше.

Визнання "ЛДНР"