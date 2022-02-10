Ще раз готові вислухати: генсек НАТО написав листа Лаврову

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

Відповідну заяву Столтенберг зробив на пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє Укрінформ.

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"Цього ранку я надіслав листа міністру закордонних справ (Росії) Лаврову і підтвердив наше запрошення Росії продовжити діалог, провести серію зустрічей у рамках Ради НАТО-РФ, щоб знайти дипломатичний шлях уперед. Ми готові вислухати занепокоєння Росії, обговорювати його, дотримуючись фундаментальних принципів європейської безпеки, під якою ми всі підписалися", – сказав генсек НАТО.

/ Фото: Минобороны Украины

До яких компромісів готове НАТО

За його словами, НАТО пропонує Росії проведення спільних брифінгів з військових навчань та ядерної політики, заходи щодо збільшення прозорості та зменшення ризиків військової діяльності, скорочення загроз у космосі та кібернетичному просторі.

Пропозиції НАТО також включають контроль над озброєннями, включаючи ядерну зброю та ракети середнього та малого радіусу дії наземного базування.

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"Ці сфери є порядком денним для змістовного діалогу. Але НАТО не піде на компроміси у ключових принципах – у праві кожної держави обирати власний шлях та у здатності НАТО захистити всіх союзників", – наголосив він.

Засідання Ради Росія-НАТО / Фото: НАТО

Росія боїться розширення НАТО