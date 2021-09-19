Угруповання ІДІЛ влаштувала серію терактів проти "Талібан"

В результаті вибухів, які влаштували ІГІЛовци в суботу, загинули щонайменше три людини / Колаж "Сегодня"

Ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за теракти 18 вересня в Джелалабаді, влаштовані проти ісламістського руху "Талібан", який в серпні взяв владу в Афганістані.

Про це повідомляє агентство Reuters .

Терористи розповсюдили комюніке, в якому заявили, що в суботу підірвали три бомби, а мішенями були три транспортних засоби руху "Талібан". Крім того, згідно з твердженнями ІДІЛ, в неділю терористи підірвали ще одну бомбу в Джелалабаді (столиця провінції Нангархар).

В результаті суботніх терактів загинули три людини, а кілька десятків отримали поранення. Інформації про жертви 19 вересня ще не надходило.

ІДІЛ там, де вакуум влади