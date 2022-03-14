Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок за Україну

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск звернувся у Twitter до президента РФ Володимира Путіна щодо війни в Україні. Знаменитий підприємець викликав агресора на особистий поєдинок.

"Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка – Україна", – написав Маск.

Реклама

У коментарях Маск відповів на запитання: "Ти сильно здивуєшся, якщо він прийме виклик?" "Це було б честю" – написав підприємець російською мовою.

Війна в Україні 14 березня

У Генштабі оновили інформацію щодо ситуації, що склалася під час війни Росії проти України.

ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі — польових базах та складах — з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Реклама

Повітряні сили ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (дана інформація уточнюється).

Окупанти у всіх напрямках не мали успіхів у наступах проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом громадянської інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів устаткування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Реклама

Російські військові вже відмовляються виконувати накази командування.

За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецназівці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.

Читайте також: