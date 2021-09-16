Ілон Маск запустив в космос непрофесійних астронавтів

Корабель з екіпажем проведе три дні на орбіті вище орбіти Міжнародної космічної станції з апогеєм 590 км. Коллаж: "Сьогодні" / Фото: Twitter

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем, що складається з чотирьох астронавтів. Запуск відбувся 16 вересня 2021 року в 3:02 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида

Про це повідомив SpaceX.

Політ триватиме три дні на орбіті вище орбіти Міжнародної космічної станції з апогеєм 590 км. Вони пролетять далі, ніж будь-який інший космічний політ людини після місій Хаббла. Приводнення корабля в Мексиканській затоці заплановано на 19 вересня о 02:00 ночі за київським часом.

В майбутньому SpaceX планує використовувати цей корабель ще як мінімум один раз – до МКС на ньому відправляться члени першої повністю приватної місії Ax-1, запланованої на січень 2022 року.

Хто входить до складу екіпажу

Командувати місією буде американський мільярдер Джаред Айзекман - засновник і генеральний директор Shift4 Payments, лідера в області інтегрованих рішень для обробки платежів. Айзекман досвідчений пілот реактивного літака, має ліцензію льотчика комерційних і військових літаків і встановив кілька світових рекордів, у тому числі два польоту по швидкості навколо світу в 2008 і 2009 роках

Гейлі Арсено - співробітниця дитячої лікарні, яка в дитинстві вилікувалася від раку кісток і присвятила себе лікуванню дітей, працюючи помічником лікаря в дослідницькому лікувальному закладі.

Крістофер Семброскі – американський інженер з обробки даних, ветеран ВПС. Працював консультантом в космічному таборі США, а в коледжі був волонтером в ProSpace. Він отримав місце після того, як його друг виграв право полетіти в космос в лотерею, але змушений був відмовитися.

Сіан Проктор – геологиня, дослідниця і фахівець з наукової комунікації. Проктор працювала на станції стеження НАСА під час місій "Аполлон".

SpaceX покриє весь світ супутниковим інтернетом

Раніше ми повідомляли, що компанія SpaceX розраховує, що зможе забезпечити безперервне глобальне покриття планети супутниковим інтернетом Starlink приблизно до вересня.

"Ми успішно розгорнули близько 1800 супутників, і тільки-но всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, у нас буде безперервне глобальне охоплення, це має бути десь у вересні", – сказала вона.

Водночас Шотвел уточнила, що виведення всіх супутників на орбіту не означає моментального доступу до глобального інтернету всіх жителів Землі. SpaceX ще має отримати дозволи для надання послуг телекомунікації у кожній країні.

"У нас є регулятивна робота – увійти в кожну країну і отримати дозвіл на надання телекомунікаційних послуг", – сказала вона.

Глава SpaceX додала, що загалом планують розгорнути орбітальне угруповання з 12 000 супутників вартістю близько 10 млрд доларів, а нині пропонують бета-послуги в 11 країнах.

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