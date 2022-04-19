Інформаційний фронт в Європі: Албанія блокує російську пропаганду, Угорщина дивиться українське

У Європі розширюється українське мовлення / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Європейські країни долучаються до медійної ініціативи Нацради України. Станом на сьогодні заклик Національної ради про вимкнення російських пропагандистських каналів підтримали 30 європейських країн, у 10 з них розпочалося мовлення українських каналів.

За останні 10 днів маємо такі зміни на карті інформаційного спротиву в Європі.

Реклама

В Албанії припинили трансляцію російських медіа на усіх цифрових платформах. Крім того, регуляторний орган АМА публічно поінформував медіа про етичні правила та необхідну обережність при використанні проросійської інформації. У співпраці з Регулятором з питань електронних телекомунікацій та поштових послуг Албанії (АКЕР) вони вжили заходів для негайного закриття двох доменів або з назвами списків програм (RT – Russia Today англійська RT – Russia Today UK; RT – Russia Today Німеччина; RT – Russia Today Франція; RT – іспанська і Sputnik).

Два українські канали "Україна 24" і "1+1 International" з’явилися в кабельних мережах Угорщини, зокрема в мережі провайдера "Telecom" у Будапешті.

Реклама

Розширилося українське мовлення і у Чехії та Німеччині. У цифровому мулитиплексі Multiplex 23 почали транслювати український канал "1+1". А великі німецькі мовники RTL.news і ntv.de почали транслювати новини українською мовою. Із понеділка до п’ятниці тут виходить передача "Україна оновлена", яку веде Кароліна Ашіон.

85 медійних організацій та мовників світу – у Списку вдячності Нацради України

На 15 імен збільшився Список вдячності Національної Ради України за попередній тиждень. У ньому вперше з’явилися медіаактори з Угорщини і значно розширився перелік медіаспільнот із Чехії. Саме компаній і організацій із Чеської Республіки поки у цьому списку найбільше – 13 імен.

Реклама

Також багато медіаспільнот, які розвивають свої ініціативи для допомоги Україні, в Польщі – їх 8.

Національна рада щиро дякує усім медіадрузям України за підтримку її громадян і мовників у складний воєнний час і сподівається, що співпраця і дружба ставатимуть міцнішими і ще більш плідними.

Серед нових прикладів:

В Угорщині провайдер "Telecom" розпочав трансляцію в кабельних мережах телеканалів "Україна 24" і "1+1 International".

У Чехії компанія Samsung запустила два додатки з телевізійним контентом для глядачів з України на своїх смарт-телевізорах, призначених для чеського ринку.

Радіопередавальний і телевізійний центр Литовської Республіки передав державному Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 10 FM-радіопередавачів і 9 цифрових телевізійних передавачів для відновлення трансляції українських мовників.

Суспільний мовник Японії переходить на українську!

У березні японський суспільний мовник NHK World запустив субтитрування своїх випусків новин українською, а тепер зробив доступними новини на своєму сайті українською мовою – Національна рада України внесла NHK World до Списку Вдячності.

Українську мову на сайті японських медійників можна обрати серед інших на мовній панелі. На сайті також є банер про підтримку Україні з контактами муніципальних консультаційних центрів для українців і розміщено відеозвернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Японії, що відбулося 23 березня цього року.