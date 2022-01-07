Іноземні війська в Казахстані: хто з військових ОДКБ вже в країні та які обов'язки виконуватимуть

Військові прибули, щоб врегулювати ситуацію в Казахстані/Колаж: "Сьогодні"
У Казахстан для врегулювання ситуації прибули військові з декількох країн. Так, на місці вже працюють так звані "миротворці" РФ, а також Білорусі.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Військові РФ
Вчора в Казахстан почали звозити війська Російської Федерації. Перші військові, яких доставили літаком, почали чергувати в Алмати. Крім того, їх привели в підвищену бойову готовність. Від Росії до складу так званих "миротворчих сил" увійшли підрозділи ВДВ. Їхнє завдання — охорона державних та військових об'єктів.
Крім того, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін відправив до Казахстану елітні спецзагони, які захопили Крим та ОРДЛО.
Військові Білорусі
У Казахстан прибули білоруські військові сил ОДКБ. Їх доставили на п'яти літаках Іл-76 для врегулювання ситуації в країні. До їхнього складу входить рота вітебських бійців-десантників. Всі вони — військовослужбовці-контрактники.
"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання", — йдеться на сайті МЗС Білорусі.
Миротворці Вірменії
Уряд Вірменії дозволив відправити підрозділ своїх збройних сил до Казахстану в рамках "миротворчої місії ОДКБ". Про це стало відомо 6 січня. Раніше прем'єр-міністр країни заявив, що рада ОДКБ направить у Казахстан миротворців на обмежений період "з метою стабілізації та нормалізації обстановки".
Чи буду військові з Киргизстану?
Парламент Киргизстану не зміг зібратися на надзвичайному засіданні в четвер, 6 січня, для обговорення відправки військових до Казахстану в рамках місії ОДКБ.
Біля будівлі киргизького парламенту в Бішкеку в четвер відбулася акція протесту проти відправки військових. Прессекретар президента Киргизстану Ербол Султанбаєв заявив у четвер, 6 січня, що армія не контактуватиме з протестувальниками, а охоронятиме стратегічні об'єкти. Тепер обговорення питання депутатами заплановано на п'ятницю, 7 січня.
Ситуація
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через підвищення цін на пальне вдвічі.
- Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести тривали.
- В Алмати ввечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світло-шумові гранати.
- Незабаром протестувальники розпочали підпалювати поліцейські машини, а спецназ пішов у наступ, відкривши вогонь.
- 6 січня до Казахстану розпочали прибувати російські військові в рамках допомоги дружній державі з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв вважає, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.
- Влада Казахстану востаннє попередила озброєних протестувальників, які відмовляються підкорятися правоохоронцям, що по них буде відкритий вогонь на ураження.
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