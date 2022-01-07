Іноземні війська в Казахстані: хто з військових ОДКБ вже в країні та які обов'язки виконуватимуть

Військові прибули, щоб врегулювати ситуацію в Казахстані/Колаж: "Сьогодні"

У Казахстан для врегулювання ситуації прибули військові з декількох країн. Так, на місці вже працюють так звані "миротворці" РФ, а також Білорусі.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Військові РФ

Вчора в Казахстан почали звозити війська Російської Федерації. Перші військові, яких доставили літаком, почали чергувати в Алмати. Крім того, їх привели в підвищену бойову готовність. Від Росії до складу так званих "миротворчих сил" увійшли підрозділи ВДВ. Їхнє завдання — охорона державних та військових об'єктів.

Крім того, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін відправив до Казахстану елітні спецзагони, які захопили Крим та ОРДЛО.

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Військові Білорусі

У Казахстан прибули білоруські військові сил ОДКБ. Їх доставили на п'яти літаках Іл-76 для врегулювання ситуації в країні. До їхнього складу входить рота вітебських бійців-десантників. Всі вони — військовослужбовці-контрактники.

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"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання", — йдеться на сайті МЗС Білорусі.

Миротворці Вірменії

Уряд Вірменії дозволив відправити підрозділ своїх збройних сил до Казахстану в рамках "миротворчої місії ОДКБ". Про це стало відомо 6 січня. Раніше прем'єр-міністр країни заявив, що рада ОДКБ направить у Казахстан миротворців на обмежений період "з метою стабілізації та нормалізації обстановки".

Чи буду військові з Киргизстану?

Парламент Киргизстану не зміг зібратися на надзвичайному засіданні в четвер, 6 січня, для обговорення відправки військових до Казахстану в рамках місії ОДКБ.

Біля будівлі киргизького парламенту в Бішкеку в четвер відбулася акція протесту проти відправки військових. Прессекретар президента Киргизстану Ербол Султанбаєв заявив у четвер, 6 січня, що армія не контактуватиме з протестувальниками, а охоронятиме стратегічні об'єкти. Тепер обговорення питання депутатами заплановано на п'ятницю, 7 січня.

Ситуація

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