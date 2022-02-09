Інтерес упав: Росія офіційно відхрестилася від конференції у Мюнхені

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційні представники Російської Федерації не братимуть участі у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова.

Реклама

"Інтерес помітно впав"

"Російські офіційні особи у майбутньому 18-20 лютого поточного року засіданні Мюнхенської конференції з безпекової політики з різних причин участі не братимуть", – сказала Захарова.

За її словами, "в останні роки конференція все більше трансформується у такий собі трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об'єктивність".

Також вона зазначила, що "інтерес до цього заходу в Москві помітно впав".

Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: securityconference.de.

Реклама

Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?

Мюнхенська конференція з безпеки – це щорічна конференція, що проводиться у Мюнхені (Німеччина) з 1962 року. До 1993 року називалася Конференцією з військових питань і проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, з 1998 року фінансується урядом Німеччини.

Цього року конференція пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof за дотримання протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2000 осіб, тепер дозволено не більш ніж 600 осіб.

Реклама

Нагадаємо, у Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і ще близько 35 глав держав та урядів.

Окрім цього, організатори очікують прибуття президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, а також голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Читайте також: