Шукайте своїх. В Україні створено сайт із даними про загиблих та полонених росіян

На сайті публікують фото документів загиблих та відео з полоненими. Колаж "Сьогодні"

В Україні було створено сайт для родичів загиблих та полонених російських військових. Оскільки РФ залишає бійців, кинутих на вторгнення, без зв'язку з рідними, цей сайт може допомогти в пошуку.

Адреса сайту https://200rf.com/. Його було створено з ініціативи МВС України, повідомляє радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Реклама

"Ви знаєте, що Росія почала війну проти України. 150 тисяч російських військових перейшли кордони нашої держави. Багатьох з них уже немає в живих, це кілька тисяч, багато хто потрапив у полон. З полоненими ми поводимося дуже гуманно, ніхто їх не ображає, надаємо медичну допомогу", – зазначив Денисенко.

На сайті розміщено документи загиблих бійців, а також відео з військовополоненими.

Крім того, Україна може надати росіянам платну послугу з ідентифікації ДНК загиблих військовослужбовців. Наша країна має величезний досвід проведення таких експертиз за 8 років бойових дій на Донбасі.

Якщо шукаєте родича, потрібно:

Надіслати листа з генетичним матеріалом та заявами від батьків на адресу МВС України; Надіслати запит через форму на сайті https://200rf.com/, де обов'язково вказати електронну пошту та контрольний номер телефону для зв'язку. Якщо на сайті виявили свого родича, також повідомте на зворотний зв'язок сайту.

МВС зазначає, що запросило у "Червоного хреста" допомогу у переправленні трупів російських солдатів до Росії, але РФ проігнорувала запит. Тому МВС звертається безпосередньо до родичів солдатів.

Реклама

Родичі окупантів масово дзвонять на гарячу лінію "Повернися живим з України"

На гарячу лінію для родичів росіян-окупантів"Повернися живим із України" дзвонять сотні людей. Вони шукають своїх близьких.

Про це повідомляє Міністерство оборони України