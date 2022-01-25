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Злякалися вторгнення Путіна? Канада евакуюється з України

Павло Чернишук
25 січня, 18:01
Рішення Канади з'явилося після заяв інших країн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Канаді заявили, що члени сімей дипломатичних співробітників, які перебувають в Україні, через можливе вторгнення Російської Федерації мають виїхати з країни.

Про це повідомляє видання The Globe And Mail.

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Рішення з'явилося після того, як інші країни – Німеччина, США, Велика Британія, Австралія – заявили про такі заходи.

Що ще говорили у Канаді

У Канаді розглядають можливість відправлення в Україну партії зброї та військового спорядження через можливе вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, джерело фото – president.gov.ua

21 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, а також натякнув на додаткову військову допомогу. Як повідомляють, серед того, що Канада планує передати, є стрілецька зброя, захисні жилети та окуляри.

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Нагадаємо, в Офісі президента вважають, що евакуація американських дипломатів з України має вигляд безглуздої і непослідовної. Про це сказало джерело, близьке до глави держави Володимира Зеленського, пише видання Buzzfeednews.

"Той факт, що США першими заявили про це, – йдеться про добровільний від'їзд і обов'язковий відхід, – вкрай розчаровує, і, відверто кажучи, ці американці у Києві в більшій безпеці, ніж у Лос-Анджелесі... або будь-якому іншому місті в США", – сказало джерело.

Ситуація з дипломатами в Україні

  • Уряди Японії та Австрії також заявили про можливу евакуацію своїх громадян з нашої країни. Наразі такий варіант розглядають.
  • 25 січня стало відомо про те, що Канада з Нідерландами закликали сім'ї дипломатів виїхати з України. Отже, уже всі англосаксонські країни світу дружно заявили про евакуацію своїх дипломатів чи їхніх сімей.