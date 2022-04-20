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Істерика у МЗС РФ. Захарова поскаржилася на переговори з Україною

Наталія Магдик
20 квітня, 11:58
Представник МЗС РФ висловила свою думку щодо переговорного процесу

Спікер МЗС РФ Марія Захарова / Фото: Колаж: Сьогодні

Спікер МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що там нібито й так очікували "непослідовність" України під час переговорів. Про це пише РБК.

За версією Захарової, українські делегати то погоджувалися, то відмовлялися приїжджати на зустріч.

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"Тут уже не те що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", – поскаржилася речник МЗС РФ.

Нагадаємо, що в перші дні вторгнення Росії в Україну дипломати більшості країн покинули залу Ради ООН з прав людини, коли розпочався виступ російського пропагандиста Сергія Лаврова, який цинічно брехав, що війни в Україні немає і ніхто не нападав.

Переговори з агресором

  • Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що у РФ вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта.
  • Зараз Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Глава держави зазначив, що не можна упускати можливості дипломатичного вирішення питання про мир. Але складно домовлятися з людьми, які катували український народ.
  • Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.
  • Арестович заявляв, що після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну у провокації, заявила про загрозу зриву переговорів. Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися. Враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.
  • Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна має брати участь у переговорах щодо відновлення миру в Україні. Вона зазначила, що Білорусь має бути учасником переговорного процесу, бо з її території запускають ракети по Україні.