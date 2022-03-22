Італія підтримала членство України у Євросоюзі

Зеленський виступив перед парламентом Італії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Італія, яка ще нещодавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі після виступу президента Володимира Зеленського перед членами італійського парламенту.

Про це повідомляє місцева агенція Ansa.

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"Ми хочемо прокласти шлях більшої близькості України до Європи: це тривалий процес, який складається з необхідних реформ. Італія у цьому процесі перебуває поряд із Україною. Італія хоче, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу", – заявив італійський прем'єр.

Драгі додав, що сьогодні Україна не лише захищає себе, вона захищає мир, свободу та безпеку усієї Європи, і Італія вдячна нам за це.

Європейські перспективи