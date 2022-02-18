Італія проти санкцій для Росії: заява прем'єр-міністра

Прем'єр Італії вважає, що без російського газу його країна не проживе / Колаж "Сьогодні"
Вашингтон намагається узгодити з країнами ЄС спільний пакет санкцій проти Росії на випадок вторгнення її військ до України. Однак у Москви ще достатньо союзників, які відмовляються у такий спосіб тиснути на Володимира Путіна. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв.
Про це повідомляє американський телеканал CNN
Заява
"Санкції мають бути зосереджені на секторах, що не включають енергетику. Санкції може бути пропорційні типу нападу, а не превентивні. Деякі санкції сильніше вплинуть на Італію, ніж на інші країни", – заявив Драгі.
Політик додав, що енергетичні санкції вплинуть на країни, які використовують більше газу.
"Німеччина використовує вугілля, газ і все ще має в експлуатації кілька старих атомних електростанцій, які поступово закриваються, але ще працюють. Франція має атомну енергію і трохи газу. В Італії є тільки газ, а атомної енергії та вугілля немає", – сказав Драгі журналістам.
Ситуація із санкціями
- Сенатори-республіканці США внесли до верхньої палати Конгресу законопроект, що передбачає нові санкції проти Російської Федерації. Цей пакет передбачає негайні дії щодо остаточної зупинки "Північного потоку – 2".
- За даними агентства Reuters, 12 лютого США та Європа завершують роботу над великим пакетом санкцій у разі вторгнення РФ в Україну. Європейські країни виступили із серйозними запереченнями з приводу заборони участі Росії у системі SWIFT.
- Раніше заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що якщо РФ зважиться на новий напад на Україну, то візові обмеження будуть серед заходів, які вживатимуть США проти Москви.
- На початку лютого Великобританія розширила перелік пов'язаних із Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо РФ вирішить розпочати повномасштабну війну проти України.