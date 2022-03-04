"Від роти зі 100 людей живими залишилися четверо": мати Собчак заявила про величезні втрати РФ в Україні

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Російський сенатор Людмила Нарусова на засіданні Ради Федерації Російської Федерації повідомила про величезні втрати армії Росії в Україні

Про це вона заявила на засіданні.

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"Підтвердьте цю інформацію"

"Вчора із зони бойових дій (в Україні – ред.) були виведені строковики, яких або змушували підписати контракт, або за них підписували. Але лише в результаті від роти зі 100 людей живими залишилося четверо", – заявила вона.

Далі вона звернулася до учасників засідання, щоб вони підтвердили цю інформацію:

"Підтвердьте цю інформацію. Я прошу ступінь доказів – чи це достовірно. Військове відомство, яке відмовляється підтвердити – достовірно це чи ні... Це як?".

Хто така Людмила Нарусова

Людмила Нарусова – російський сенатор та політичний діяч. Крім цього, вона – член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ (2002-2012 рр. та з 2016 року) від Республіки Тива (у 2010-2012 рр. – від Брянської області), депутат Державної думи РФ (1996-1999 рр.), член громадської ради Російського Єврейського Конгресу.

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Також є вдовою першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та матір'ю Ксенії Собчак.

Нагадаємо, в низці міст України, захоплених російською армією, проходять стихійні мітинги проти окупантів. Люди виходять на вулиці з українськими прапорами та блокують просування військової техніки РФ.

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