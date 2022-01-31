Джонсон кинув важливі справи в Японії через Україну

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Напруженість ситуації навколо України вплинула на плани прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це повідомляє японське національне агентство Kyodo з посиланням на кілька джерел.

За їх словами, Джонсон скасував свою першу поїздку до Японії, яка була запланована на середину лютого.

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"Підготовка візиту Джонсона в Токіо для діалогу з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою скасована через напруження навколо України і скандал навколо вечірок, що порушили коронавірусні правила", – сказало джерело.

Генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно спростував повідомлення про організацію візиту Джонсона.

Зазначається, що найближчим часом планується зустріч міністрів закордонних справ та оборони Великої Британії з російськими колегами у спробі знизити рівень напруги.

Також днями британський прем'єр проведе переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

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Ситуація стає напруженою

Керівництво оборонних відомств Великої Британії надало Борису Джонсону 30 січня нову інформацію щодо ситуації на кордоні з Україною, поблизу якої Росія продовжує нарощувати свою військову присутність і перекидати військову техніку та армію. Він зазначив, що нинішня ситуація викликає великі побоювання, та закликав Росію до переговорів.

Крім того, на тлі загострення ситуації довкола України Лондон розглядає можливість удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі

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