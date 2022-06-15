До "Рамштайну – 3" приєдналися ще три країни, Остін розповів подробиці

Зустріч проходить у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдова, Грузія та Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів і міністрів оборони у форматі "Рамштайн". На зустрічі присутні міністри та глави понад 45 країн світу. Про це заявив на зустрічі у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін, трансляцію зустрічі вів телеканал "Україна 24" у своєму YouTube-каналі.

За словами Остіна, з початку війни в Україні понад 45 союзників та партнерів по всьому світу надали військову допомогу Україні.

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"Сьогодні я маю честь приймати міністрів оборони та голів штабів з більш ніж 45 країн, а також представників НАТО та ЄС. Також я радий вітати Еквадор, Грузію та Молдову, які приєдналися до сьогоднішньої зустрічі контактної групи", – розповів він.

Також міністр зазначив, що з моменту останньої зустрічі, яка відбулася три тижні тому, було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.

На цій зустрічі представники країн порушать питання щодо збільшення постачання зброї для України, щоб протистояти повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. Перша зустріч групи відбулася у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині, друга відбулася 23 травня.

Що потрібно Україні

Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією. Україні необхідно отримати:

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1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.

Литва передасть Україні велику партію зброї, а саме 110 антидронових рушниць власного виробництва. Зброю назвали "Вбивцею орків".