Канада вимагає виключення РФ з Інтерполу

Трюдо заявив, що Канада та інші країни підтримують виключення РФ з Інтерполу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада виступає за припинення членства Росії в міжнародній організації Інтерпол. Це підтримують й інші країни.

Про це повідомляє Global News.

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"Такий крок Канада та інші країни підтримують, оскільки вірять, що співпраця між правоохоронними органами залежить від колективної прихильності всесвітньої декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", — сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, вводять санкції проти ряду авіабудівних підприємств РФ, у тому числі Іркутського авіазаводу і заводу "Авіастар".

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