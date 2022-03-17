Канада закрила небо для білоруських літаків

Літаки Білорусі не зможуть літати в Канаду/Фото: колаж: "Сьогодні"
Канада підтримала санкції проти Білорусі через її допомогу РФ в агресії проти України і закрила доступ до свого повітряного простору для білоруських літаків.
Про це повідомили в Міністерстві транспорту Канади.
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"У межах комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Російської Федерації та її вторгнення в Україну ми закрили територіальний повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", — йдеться в повідомленні.
Санкції від Японії
Японія оголосила про заморожування активів 17 фізичних осіб із Росії.
Під санкції потрапили 11 депутатів російської думи, п'ять членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг. Крім того, як заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда, Японія планує зменшувати залежність від російських енергоресурсів та зрідженого природного газу.
Загальне число росіян, які постраждали від заморожування активів Японією через війну в Україні, становить 61.