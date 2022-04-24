Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен визнала поразку

Марін Ле Пен програла. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що визнає свою поразку на виборах президента Франції.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Нагадаємо, на попередніх президентських виборах у 2017 році Макрон також здобув перемогу над Ле Пен у другому турі. Тоді нинішній глава держави отримав 66,1% голосів, його суперниця – 33,9%.

У першому турі нинішніх виборів Макрон отримав 27,8%, Ле Пен – 23,2%.

Президентські вибори у Франції 2022

Нинішні вибори президента Франціїпроходять у два етапи. Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, що відбувся 10 квітня. На другому місці – лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбувся 24 квітня.

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