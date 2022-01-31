Каються за Бабин Яр: у Німеччині закликали до постачання зброї Україні

Крістоф Хойсген заявив, що уряд Німеччини все надто спрощує. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Німеччини "надто все спрощує", коли відмовляється від постачання зброї Україні.

Про це заявив радник ексканцлера Німеччини Ангели Меркель Крістоф Хойсген, повідомляє Укрінформ.

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Історія Німеччини

На думку Хойсгена, через свою історію Німеччина неохоче постачає зброю у зони конфліктів.

"Але водночас ми також експортуємо до Ізраїлю найсучасніші підводні човни з посиланням на нашу історію. І зараз слушно запитують, чи не має Німеччина постачати зброю та Україні з тієї ж причини", – заявив він.

Як зазначається, на цьому фоні він нагадав про масові вбивства німецькими силами у 1941 році понад 30 тис. українських євреїв у Бабиному Яру в Києві.

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При цьому Крістоф Хойсген також закликав зупинити газопровід "Північний потік-2" у разі нападу Росії на Україну:

"Якщо російські війська вторгнуться в Україну, то не можна просто продовжувати "Північний потік-2" і працювати так, начебто нічого не сталося".

Постачання зброї Україні

21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрози вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть займатися підготовкою українських військовослужбовців.

Також 21 та 22 січня США доправили до Києва 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру.

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При цьому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен готова підтримати Україну зброєю та іншою військовою технікою. За словами глави данського уряду, ситуація навколо України "зараз є серйозною загрозою для Європи, і існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла про те, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.

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