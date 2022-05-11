Парад у Москві: що злякало Путіна і чому показали так мало зброї та техніки – післямова

Колони бойових частин, що пройшли Червоною площею, скоротили втричі. Фото: колаж "Сьогодні"

9 травня на Червоній площі у Москві пройшов парад з нагоди Дня перемоги. Як повідомляли російські ЗМІ, масштабна підготовка до нього проходила у підмосковному Алабіно з початку квітня. Проте сам парад виявився не настільки масштабним, як очікувався і набагато скромнішим за кількістю солдатів та військової техніки у порівнянні з парадом минулого, 2021 року. Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому були відмінності і чому у 2022 році парад виявився похмурим та "ріденьким".

Колони бойових частин скоротили втричі

Цього року парад на Червоній площі виявився меншим, ніж рік тому. За даними Міноборони РФ, менше було й людей, та техніки. Так, наприклад, якщо 2021 року в параді брали участь 12 тисяч військових, то 2022 року Червоною площею промарширували 10 тисяч людей. Причому, через брак солдатів на парад відправили також козаків, дітей з воєнізованого. руху "Юнармія", курсантів та співробітників МНС.

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Парад на Червоній площі виявився менш чисельним, ніж рік тому / Фото: сайт Кремля

Порівняно з 2021 роком у параді не брали участь колона 61-ї окремої бригади морської піхоти, 331-й парашутно-десантний полк, дислокований у Костромі, та колона Військової академії зв'язку ім. Будьонного.

Втричі скоротили і колони бойових частин, що пройшли Червоною площею:

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2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії,

27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади з Наро-Фомінська,

4-ї танкової дивізії, розташованої в селищі Мосрентген.

Якщо минулого року Таманська та 4-та танкова дивізія були представлені трьома "коробочками" загальною чисельністю по 624 особи від кожної сполуки, а 27-а ОМСБР – двома (413 осіб), то цього року від кожної сполуки промарширували лише близько 200 осіб . Таким чином, загальна кількість пішої частини параду скоротилася на 2000 осіб.

Через брак солдатів на парад відправили козаків, дітей з воєнізованого руху "Юнармія", курсантів та співробітників МНС / Фото: сайт Кремля

Також не було показано деяких типів військової техніки, які брали участь у параді у 2021 році. Замість 191 одиниць техніки, які брали участь на параді минулого року, цього разу центром Москви проїхали лише 129 бойових машин, більшість з яких – старі радянські танки .

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Так, на Параді Перемоги в Москві у 2021 році були представлені:

радянські танки періоду Другої світової війни Т-34;

радянські протитанкові самохідні артилерійські установки СУ-100;

самохідно-артилерійські установки 2С35 "Коаліція-СВ";

бронеавтомобілі "Тигр" та "Тайфун";

бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-3 з комплексом динамічного захисту;

танк Т-14 на бойовій платформі "Армата" з бойовими модулями "Епоха" та "Кинжал";

бойові машини підтримки танків;

танки Т-72Б3;

танки Т-80БВМ;

танки Т-90М "Прорив"

самохідні 152-мм гаубиці "Мста-С";

реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С";

оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М";

зенітні ракетні комплекси "ТОР-М2" та "БУК-М3";

зенітні ракетні комплекси "С-350 "Вітязь";

зенітно-ракетні системи протиповітряної оборони С-300В4;

плаваючі бронетранспортери БТР-МД "Мушля";

важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепек";

багатофункціональні станції наведення "Панцир-СМ";

машини інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення";

берегові ракетні комплекси "Бал" із протикорабельними ракетами Х-35;

стратегічні ракетні комплекси з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою "Ярс";

поліцейські броньовані автомобілі "Урал", "Тигр" та "Патруль".

Також була представлена бойова авіація:

вертольоти МІ-26, Мі-8АМТША, Мі-35М, К-52 "Алігатор";

літаки Су-24М, Су-34, Су-30СМ, Су-35, МіГ-29, МіГ-31К;

надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-22.

Загалом у параді 2021 року взяли участь 76 літаків та вертольотів. У 2022 році повітряну частину параду було скасовано через нібито погані погодні умови. До слова, над трибунами мав пролетіти "Літак судного дня" Іл-80 – літаючий командний пункт, здатний керувати ядерними ракетами.

Під час параду скасували політ "літака судного дня" Іл-80

Кількість техніки зменшилася на третину

Щодо військової техніки, то її кількість цього року зменшилося на 30 відсотків. У 2022 році Червоною площею не проїхали танки Т-80БВМ, самохідно-артилерійські установки "Коаліція-СВ", важкі вогнеметні системи "Сонцепек", машини інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення", зенітні комплекси "Панцир-С", А також ціла лінійка поліцейських броньованих автомобілів.

Істотно скоротилася і кількість радянських танків Т-34 – замість десяти, як у 2021 році, у параді 2022 року брав участь всього один такий танк. Кількість БМП-2 скоротилася з 7 до 4, БМП-3 – з 10 до 3, БТР-82А, які традиційно очолюють колони важкої техніки – з 9 до 7. Замість РСЗВ "Торнадо-С" ("Смерч") на параді показали "Торнадо-Г" меншого калібру ("Град").

Незмінними учасниками параду залишились:

танки Т-14 "Армата" – 3 штуки:

танки Т-90М "Прорив" – 7 штук;

бронетранспортери МДМ – 10 штук;

бойові машини десанту БМД-4М – 10 штук;

ракетні комплекси "Іскандер" – 6 штук;

стратегічні ракетні комплекси "Ярс" – 3 штуки;

бронемашини "Тайфун" та "Тигр" різних модифікацій – 6 штук;

комплекси ППО "Бук-М3" та "Тор-М2" – по 4 штуки;

БТР "Бумеранг" – 3 штуки.

В 2021 році в параді брали участь 10 радянських танків Т-34. На параді 2022 року був лише один такий танк / Фото: сайт Кремля

Замість параду на війну

Зменшення кількості людей та техніки на параді в Москві насамперед пов'язане з війною в Україні. Зокрема, вищезгаданий 331-й гвардійський парашутно-десантний ударний Костромський полк, який відсутній на Червоній площі, брав участь у бойових діях під Києвом, під час яких зазнав втрат у кількості 49 осіб (за офіційними даними РФ). Серед загиблих десантників був командир полку полковник Сергій Сухарєв. Крім того, під Харковом був убитий і командир батальйону морської піхоти 61-ї бригади, який не брав участь у параді, Дмитро Софронов.

Сергій Сухарєв та Дмитро Софронов замість параду вирушили на війну в Україну, де й загинули. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що у війні з Україною Росія задіяла практично всю свою армію, тому на парад довелося зганяти військових із московських військових частин та студентів.

"На параді не було військ, як таких. Вони всі в Україні, багато хто вже загинув. Червоною площею марширували курсанти, студенти військової академії та жіночі батальйони", – каже "Сьогодні" Жданов.

Олег Жданов: "Червоною площею марширували курсанти, студенти військової академії та жіночі батальйони". Фото: колаж "Сьогодні"

В армії РФ дефіцит техніки

Експерт вважає, що в Росії скоро не те, що показувати не буде кого на параді, але і воювати буде нічим.

"На парад буквально вигребли залишки старої радянської техніки. Все, що було більш-менш боєздатним, відправлено до України. При цьому частина російської техніки знищено або захоплено ЗСУ. В тому числі важкі вогнеметні системи "Сонцепек" та ЗРПК "Панцир-С", – каже експерт.

Довідка

ТОС-1А "Сонцепек"

Важка вогнемета система ТОС-1А "Сонцепек" була розроблена у 2001 році. Розміщується на базі танка Т-72 або шасі вантажного автомобіля КрАЗ. Основним завданням системи є підтримка піхоти та бронетанкових з'єднань. ТГС призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.

Інфографіка: "Сьогодні"

ЗРПК "Панцир"

"Панцир" – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування. Комплекс призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз. Поразка цілей – до 40 км.

/ Фото: Сьогодні

Військовий експерт Якуб Войнаровський також вважає, що практично вся російська техніка сьогодні вивезено із країни.

"Їм не було чого демонструвати. А вкотре показувати свою нездатність воювати, то краще взагалі нічого не показувати. Що вони власне й зробили" , – каже "Сьогодні" експерт.

Практично вся російська техніка сьогодні вивезена в Україну / Фото: сайт Кремля

У той же час Олег Жданов зазначає, що такий убогий парад зараз на руку Путіну.

"Навіть якби і була можливість продемонструвати якусь міць своєї армії, Путіну сьогодні це не потрібно. Президент Росії боїться Заходу, він відчуває, що програє у війні з Україною та всім світом. Саме тому Росія вже не загрожує ядерною зброєю та скасувала повітряний парад з Участю "літака судного дня". Путін хоче знизити градус напруги і зменшити конфлікт із США та Британією, насамперед. У такій ситуації масштабний парад у Москві був би для нього недоречним", – підсумував Жданов.

Навіть якби була можливість продемонструвати якусь міць своєї армії, Путіну сьогодні це не потрібно / Фото: сайт Кремля

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що друга армія світу виявилася мильною бульбашкою, і з'ясовував, чому Путін не оголосив мобілізацію та війну Україні.

Також ми інформували, що 9 травня у містах Росії військові паради, присвячені 77-м роковинам Перемоги у Другій світовій війні пройшли без демонстрації бойової авіації. Як пояснили в Кремлі, повітряну частину урочистого заходу було скасовано "через погодні умови". Ця заява влади викликала здивування та глузування громадяни Росії.