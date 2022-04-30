Китай може стати одним із гарантів безпеки України

Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України. Також країну закликали надавати гуманітарну допомогу, яка зараз так потрібна.

Про це повідомляє Сіньхуа.

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"Наразі Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, включаючи Китай, та інші великі держави. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", — сказав у інтерв'ю глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Крім того, він звернувся з офіційним проханням до Пекіна продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, наголосивши, що вона є дуже важливою для нашої країни в такий складний період.

"Я хотів би висловити вдячність міністру Ван І за його зауваження щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та його готовність домагатися перемир’я дипломатичними зусиллями. Я також дякую Товариству Червоного Хреста Китаю за надання гуманітарної допомоги на суму 5 мільйонів юанів", — додав голова МЗС.

Франція готова стати гарантом безпеки України

Франція готова стати одним із гарантів безпеки України після закінчення війни з Російською Федерацією. Крім Франції, гарантами для нашої країни можуть стати США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Італія, Ірландія, Ізраїль.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, в Україні "якоїсь миті" настане припинення вогню і потрібно буде будувати мир.

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"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним із таких гарантів", – сказав Макрон.

При цьому він заявив, що готовий телефонувати російському президенту Володимиру Путіну, попри результативність цих розмов, щоб Париж мав "статус учасника переговорів".

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