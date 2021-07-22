Китай відмовився розслідувати з ВООЗ походження коронавірусу

Коли ВООЗ допустила, що витік з Уханя можливий, Китай відмовився від співпраці з організацією

Китай відмовився виконувати план Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо другого етапу розслідування походження COVID-19. ВООЗ не відкидає витік вірусу з Уханя.

Про це заявив заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я Цзен Ісинь, повідомляє Reuters.

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Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що поки рано відкидати версію, що коронавірус поширився після витоку з лабораторії у Китаї. Він закликав Китай до відкритої співпраці й попередив, що ВООЗ перевірить лабораторії в Ухані.

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Цзен Ісинь відповів на цю пропозицію, звинувативши організацію в "політичному позерстві". За його словами, вчинки ВООЗ демонструють "зарозумілість до науки".

Нагадаємо, раніше в ВООЗ попередили про нову пандемію , яка може початися через торгівлю дикими тваринами на продовольчих ринках.

Крім того, раніше дослідники австралійського університету склали карту потенційно небезпечних регіонів , які можуть стати колискою для нових пандемій.