Китай ставиться до Путіна як до м*дака – Арестович назвав причину

Арестович розповів, як Путін поламав плани Китаю / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін обдурив Китай щодо своїх планів вторгнення в Україну. Тепер Кремлю не варто розраховувати на військову допомогу Пекіна.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю каналу "Центр".

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На запитання, чи знав Китай про вторгнення в Україну, радник голови ОПУ відповів:

"Я думаю, що він знав про операцію. Він справжніх масштабів міг не знати і справжньої безглуздості, яку вони покажуть. Їм сказали – зачекайте, заберемо Харків та Маріуполь, вийдемо на кордони і все. Обдурив Путін навіть китайців, на яких розраховував".

Як зазначив Арестович, китайці сказали дуже важливу річ після зустрічі з американцями.

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"Вони назвали це війною, а не спеціальною операцією... І друге – вони сказали, що Китаю ця війна не потрібна. Світова торгівля – це морська торгівля, 70% морем. Китайці вирішили кинути цьому альтернативу – побудувати сухопутні шляхи, зокрема через Росію, Україну тощо. Ця війна поламала їм усі плани. Путін зламав китайську стратегію. Як вони мають до цього ставитись? М*дак!" – підкреслив він.

За словами Арестовича, коли у російській пресі почали обговорювати, що Китай буде постачати РФ зброю або допомагати військовим шляхом, "вони одразу оголосили черговий спалах ковіду, промисловість закривається, дали зрозуміти, що нічого не буде".

Китай добиватиметься миру в Україні "власним шляхом"

Прем'єр Держради КНР Лі Кецян розповів лідерам ЄС, що Пекін добиватиметься миру в Україні "власним шляхом". Європейський Союз застеріг Китай від спроб сприяти Росії обходити західні санкції, запроваджені у зв'язку з вторгненням РФ на територію України.

Лі Кецян розповів, що Китай завжди прагнув миру, сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у відносинах з міжнародною спільнотою.