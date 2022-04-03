Путін "на розтяжці". Жданов розповів, чому РФ вирішила зосередитись на одному напрямку

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов ризикнув кар'єрою заради перемоги в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вимагав від начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова закінчити спеціальну військову операцію в Україні до 9 травня. Але оскільки війська агресора зазнають невдач, було ухвалене рішення зосередитись на одному напрямку – у надії таким чином здобути хоч якісь "успіхи" до цієї дати.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив в інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Порадувати Путіна

Жданов зауважив, що вже є інформація, ніби Герасимов навіть ризикнув своєю кар'єрою заради "перемоги" в Україні для Путіна до 9 травня.

"Він сказав, що своєю кар'єрою клянеться, що виконає поставлене завдання", – сказав військовий експерт.

Саме тому, за словами Жданова, командування ЗС РФ вирішило зосередитись в Україні на одному напрямку:

"Вони розуміють, що з 4-х напрямків нас не візьмуть, що вони вже на "розтяжці", а не ми зараз, по всьому фронту в Україні – понад 1000 км. Тому вони ухвалили рішення – зосередитися на одному напрямку та спробувати там отримати успіх. Успіх для них буде будь-який – наприклад, рух до адміністративних кордонів, не дай Боже, ще розвиток напрямку на Харків з Луганської області. Вони це будуть підносити як перемогу у всій цій операції і будуть говорити... що мета операції досягнута, закінчена, розуміючи, що в них сил немає".

Експерт також зазначив, що якщо Україна вистоїть і відіб'є всі атаки окупантів, то далі розпочнеться третій етап війни – поступовий та планомірний військовий розгром Росії.

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Сакральна дата

9 травня – сакральна дата для Путіна і вибудуваного ним режиму. Перемога у Другій світовій війні, яку диктатор привласнив СРСР і її наступниці Росії, стала одним з ключових міфів путінської Росії. Про те, що президент країни-агресора мріє провести "переможний парад" з нагоди захоплення України просто на Хрещатику, не раз повідомляв наш Генштаб. Це підтверджує і те, що в окупантів знаходять парадну форму.

1 квітня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що президент РФ не поступився своїми планами захопити Україну до 9 травня і провести "переможний" парад. Подібну інформацію 3 квітня оприлюднив CNN. За даними американського видання, РФ змінила свою військову стратегію та вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей – аби лише продемонструвати до того ж 9 травня свої "успіхи" в Україні.

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