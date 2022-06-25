Конгрес США готується ухвалити важливий документ проти Москви

Конгрес США готується зробити важливу заяву через війну в Україні. Колаж "Сьогодні"

Американський Конгрес підготував двопартійну резолюцію, яка визнає російські військові злочини в Україні геноцидом

Про це повідомляє Foreign Policy.

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Акт геноциду

У резолюції згадуються звірства російських солдатів на території України:

напади на мирних жителів

прямі удари по пологових будинках та медичних установах

примусова депортація до тимчасово окупованих населених пунктів.

Ці дії відповідають критеріям, викладеним у II статті Конвенції ООН про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Видання зазначає, що резолюція не має обов'язкової юридичної сили, проте є сигналом засудження дій Росії та свідчить про зусилля членів Конгресу щодо надання постійної підтримки Україні.

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Окупанти за ранок випустили по Україні понад 50 ракет

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, Ймовірно з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути у Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти із "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

Раніше ми писали, що військовий журналіст Владислав Селезньов назвав дуже складною ситуацію в районі Сєвєродонецька Луганської області, проте спрогнозував, коли українські військові зможуть поновити контроль над містом.