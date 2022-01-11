Москва у смутку. Що Кремлю не сподобалося у переговорах із США

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"
Пре-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не бачать суттєвого приводу для оптимізму після переговорів Росії та США щодо так званих гарантій безпеки.
Про це повідомляє Пул №3.
"Поки що, скажімо так, суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори, мається на увазі їх характер, тобто відкриті, субстантивні та прямі. Але це не процес заради процесу. Тут важливий результат. А за результатом поки що нічого сказати, буде ще декілька раундів, які дозволять скласти більш чітку картину того, де ми знаходимося з американцями. Зараз, на жаль, висновки робити неможливо", – сказав Пєсков.
Переговори США – Росія
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
- Станом на 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та європейських країн призначена на 13 січня.
- Водночас генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією по Україні. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.