Москва у смутку. Що Кремлю не сподобалося у переговорах із США

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Пре-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі поки не бачать суттєвого приводу для оптимізму після переговорів Росії та США щодо так званих гарантій безпеки.

Про це повідомляє Пул №3.

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"Поки що, скажімо так, суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори, мається на увазі їх характер, тобто відкриті, субстантивні та прямі. Але це не процес заради процесу. Тут важливий результат. А за результатом поки що нічого сказати, буде ще декілька раундів, які дозволять скласти більш чітку картину того, де ми знаходимося з американцями. Зараз, на жаль, висновки робити неможливо", – сказав Пєсков.

Переговори США – Росія