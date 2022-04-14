Крейсер "Москва" затонув – Міноборони РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Крейсер "Москва" затонув під час буксирування в умовах шторму. Про це повідомили у Міноборони РФ.

ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру "Москва" , що входить до складу ЧФ РФ Саме цей бойовий корабель був гордістю ВМФ Росії і був одним із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі, а все тому, що він був чи не єдиним військовим судном РФ, яке приблизно відповідало стандартам НАТО.

Реклама

Що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер був збудований у Миколаєві в 1976 році, спочатку він називався "Слава". Корабель призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Після списання протичовнового крейсера "Москва" він успадкував його ім'я та став флагманом ЧФ РФ. Нагороджений орденом Нахімова РФ.

В 2008 році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії.

році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії. В 2014 року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав.

року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав. В 2015 року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії.

року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії. В лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель іди на...".

Історія зі слоганом війни в Україні

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .