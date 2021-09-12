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Катастрофа літака в Росії: опубліковано список пасажирів

Юлія Безпечна
12 вересня, 21:15
За непідтвердженими даними під час жорсткої посадки пасажирського літака в Іркутській області загинули від одного до трьох людей, опублікований список пасажирів

У Росії розбився пасажирський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

На пасажирському літаку L-410, який здійснив жорстку посадку під Іркутськом (Росія), летіло 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. На цей момент офіційно повідомляється про одного загиблого.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, у єдиній черговій диспетчерській службі Росії РИА "Новости" повідомили, що під час жорсткої посадки в Іркутській області загинула одна людина. Водночас за інформацією телеграм-канал "112", загинуло троє людина.

Також опублікувано список пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку.

Члени екіпажу:

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  1. Махнутін Микола
  2. Черненко Володимир

пасажири:

  1. Андрєєв Олександр, 1979
  2. Бужинська Ілона, 1998.
  3. Гужва Віталій, 1985
  4. Карнаухов Вадим, 1975
  5. Кокшарова Людмила, 1998.
  6. Кононов Вадим, 1973
  7. Кудина Антон, 1986
  8. Полулях Олена, 1973
  9. Попович Тетяна, 1978
  10. Сафонова Ольга, 1957
  11. Семенова Ольга, 1975
  12. Слєсарьова Анастасія, 1993
  13. Тараканов Володимир, 1977
  14. Широков Олександр, 1973

Хто саме з пасажирів загинув, поки не повідомляється.

Нагадаємо, з'явилося перше відео з місця аварії пасажирського L-410 під Іркутськом. Крім того, за словами очевидців, L-410 впав на дерева і першими на допомогу до людей прийшли двоє місцевих жителів, один з яких виявився лікарем.

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