Лавров поскаржився на "хамські" заяви українських політиків

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обурився риторикою президента України Володимира Зеленського та українських дипломатів. Він заявив, що вважає їхні висловлювання неприйнятними. Відео опублікував канал Пул№3.

"Мене теж іноді дорікають, що я не сильно вибираю висловлювання. Але одна справа сильні вирази, а інша справа – сенс сказаного. А сенс вимовленого багатьма українськими послами хамський. Аж до характеристик, які вони беруть на себе сміливість давати главам держав та урядів країн , в яких вони працюють. Вважаю це неприйнятним. Ми торкалися сьогодні цієї теми, у нас є спільне розуміння, що краще все-таки розмовляти пристойно", — заявив Лавров.

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Заяви українських політиків

Один із прикладів того, про що говорить Лавров, – це слова посла України в Німеччині Андрія Мельника, який неодноразово висловлював невдоволення політикою влади Німеччини щодо обсягів допомоги ФРН Києву. Він різко критикував небажання канцлера країни Олафа Шольца відвідати Україну. Той 2 травня сказав, що цьому перешкоджає квітневе рішення української влади не приймати на своїй території президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра через його нібито тісні зв'язки з РФ. Мельник після цього назвав Шольца "ображеною ліверною ковбасою".

Також Мельник іронічно розкритикував Німеччину за повільність у питанні передачі нашій країні військової допомоги. Він вважає, що така швидкість може бути виправдана лише тоді, коли патрони Україні везуть на равликах.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відповів на заяву президента Франції, який закликав "не принижувати Росію" Міністр у себе на сторінці у Twitter написав, що заклики уникнути "приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликала".

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